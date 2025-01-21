Трамп висунув ідею запровадження універсального мита

Президент-республіканець Дональд Трамп у понеділок висунув ідею універсальних митних тарифів, але заявив, що Сполучені Штати ще не готові до такого кроку.

Про це пише Reuters.

"Ви вводите універсальний митний тариф для всіх, хто веде бізнес у Сполучених Штатах, тому що вони приходять і крадуть наше багатство, крадуть наші робочі місця, крадуть наші компанії, завдають шкоди нашим компаніям. Тож ви вводите мита, щоб утримати їх від цього", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що США ще не готові до цього. "Можна сказати... тому що, по суті, країни користуються перевагами США", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого.