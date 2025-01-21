Трамп анонсував 25% мита на товари з Мексики та Канади

Президент Дональд Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми розглядаємо можливість 25% мит на Мексику та Канаду, оскільки вони дозволяють великій кількості людей проникати до США», — сказав Трамп. "Думаю, ми це зробимо 1 лютого".

Плани Трампа щодо мит на дві країни, які є важливими постачальниками енергоносіїв та автомобілів для США, загрожують розпалити торговельну війну між учасниками Угоди США-Мексика-Канада (USMCA). Угода регулює торговельні потоки на суму $1,8 трлн, згідно з даними за 2022 рік.

Як Канада, так і Мексика заявили, що вдадуться до відповідних заходів проти американських товарів, якщо Трамп введе мита. Угоду USMCA мають переглянути у 2026 році.

"Канада — дуже серйозний порушник", — зазначив Трамп, скаржачись на потоки фентанілу та мігрантів через північний кордон США.

Після заяв Трампа долар США підскочив у ціні відносно більшості основних валют. Індекс долара Bloomberg зріс на 0,7%, що стало найбільшим зростанням з 18 грудня, оскільки інвестори почали шукати безпечну гавань у світовій резервній валюті. Канадський долар і мексиканське песо впали на 1,4% кожне щодо долара США.

У китайських ринках відчувалося деяке полегшення, оскільки Трамп не оголосив про негайне введення мит проти другої за розміром економіки світу.

Індекс китайських акцій, що торгуються в Гонконзі, зріс на 1%, тоді як показники на материковому Китаї коливалися. Офшорний юань знизився на 0,2%, але утримав більшу частину зростання, досягнутого в понеділок.

Нагадаємо:

Заступник міністра економіки Мексики Луїс Розендо Гутьєррес 7 грудня заявив, що країна робить усе можливе, щоб захистити регіональну торговельну угоду з США і Канадою на тлі майбутнього президентства Трампа.