США розширили мита на сталь та алюміній

Адміністрація Трампа розширила сферу застосування 50-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію, додавши сотні похідних продуктів до переліку товарів, на які поширюються мита.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні Федерального реєстру, опублікованому пізно в п'ятницю 15 серпня, Міністерство торгівлі заявило, що Бюро промисловості та безпеки додає 407 кодів товарів до Гармонізованого тарифного розкладу США, які визначають товари, на які будуть накладені додаткові мита на вміст сталі та алюмінію в цих продуктах.

Вміст, що не є сталлю та алюмінієм, буде обкладатися митами, які президент Дональд Трамп наклав на товари, що походять з окремих країн.

Збори на товари з розширеного списку набудуть чинності 18 серпня.

Раніше в п'ятницю Трамп повідомив журналістам на борту літака Air Force One, коли він прямував на зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним на Алясці, що він планує додаткові оголошення щодо мит на сталь та зборів на імпорт напівпровідників.

Нагадаємо:

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з правителем РФ на Алясці сказав, що поки не буде застосовувати так звані "вторинні енергетичні санкції", спрямовані проти Росії та держав-покупців російської нафти, які він допускав останнім часом.