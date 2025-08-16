Трамп каже, що "відклав" санкції проти Росії після переговорів з Путіним

Європейська правда

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з правителем РФ на Алясці сказав, що поки не буде застосовувати енергетичні санкції проти Росії, які допускав останнім часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Трампа запитали, яка його думка щодо перспектив нових енергетичних санкцій проти Росії після того, що відбулось на зустрічі з Путіним.

"Через те, що відбулося сьогодні, я думаю, що я не маю про це думати. Точніше, я можливо повинен буду про це подумати через 2-3 тижні, але зараз ми не маємо про це думати. Зустріч пройшла дуже добре", – відповів президент США.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.