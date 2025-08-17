США расширили пошлины на сталь и алюминий
Администрация Трампа расширила сферу применения 50-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, добавив сотни производных продуктов в перечень товаров, на которые распространяются пошлины.
Об этом сообщает Reuters.
В сообщении Федерального реестра, опубликованном поздно в пятницу 15 августа, Министерство торговли заявило, что Бюро промышленности и безопасности добавляет 407 кодов товаров к Гармонизированному тарифному расписанию США, которые определяют товары, на которые будут наложены дополнительные пошлины на содержание стали и алюминия в этих продуктах.
Содержание, которое не является сталью и алюминием, будет облагаться пошлинами, которые президент Дональд Трамп наложил на товары, происходящие из отдельных стран.
Сборы на товары из расширенного списка вступят в силу 18 августа.
Ранее в пятницу Трамп сообщил журналистам на борту самолета Air Force One, когда он направлялся на встречу с правителем России Владимиром Путиным на Аляске, что он планирует дополнительные объявления о пошлинах на сталь и сборов на импорт полупроводников.
