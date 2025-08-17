США расширили пошлины на сталь и алюминий

Администрация Трампа расширила сферу применения 50-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, добавив сотни производных продуктов в перечень товаров, на которые распространяются пошлины.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении Федерального реестра, опубликованном поздно в пятницу 15 августа, Министерство торговли заявило, что Бюро промышленности и безопасности добавляет 407 кодов товаров к Гармонизированному тарифному расписанию США, которые определяют товары, на которые будут наложены дополнительные пошлины на содержание стали и алюминия в этих продуктах.

Содержание, которое не является сталью и алюминием, будет облагаться пошлинами, которые президент Дональд Трамп наложил на товары, происходящие из отдельных стран.

Сборы на товары из расширенного списка вступят в силу 18 августа.

Ранее в пятницу Трамп сообщил журналистам на борту самолета Air Force One, когда он направлялся на встречу с правителем России Владимиром Путиным на Аляске, что он планирует дополнительные объявления о пошлинах на сталь и сборов на импорт полупроводников.

Напомним:

Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления прекращения огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".

Президент США Дональд Трамп после встречи с правителем РФ на Аляске сказал, что пока не будет применять так называемые "вторичные энергетические санкции", направленные против России и государств-покупателей российской нефти, которые он допускал в последнее время.