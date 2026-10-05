Трамп скасує податки на дизель – Reuters

Президент США Дональд Трамп готує указ про розширення доступу до дизельного палива, звільненого від податків, який може бути оприлюднений вже в понеділок, повідомили два джерела, обізнані з цим питанням.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Високі ціни на дизельне паливо, які минулого місяця злетіли до рекордного рівня — близько 6,50 долара за галон, становлять ризик для Трампа напередодні виборів 3 листопада.

Ціни на паливо, необхідне для вантажних перевезень, зросли у відповідь на конфлікти в Ірані та Україні, що призвели до атак на нафтопереробні заводи в Росії та на Близькому Сході.

Очікується, що указ міститиме низку заходів щодо розширення доступу до дизпалива, серед яких може бути збільшення обсягів так званого дизельного палива з червоним барвником, яке використовується в сільському господарстві та деякими позашляховими транспортними засобами, зазначили джерела.

Третє джерело зазначило, що указ, ймовірно, доручить Міністерству транспорту США узгодити з штатами скасування податків на дизельне паливо для автомобільного транспорту.

Країни "Великої сімки" минулого тижня оголосили, що випустять на ринок 100 мільйонів барелів дизельного палива під тиском Трампа, який розглядав можливість заборони експорту цього палива з США.

Однак залишалося незрозумілим, яка частина цього обсягу становитиме повністю нові поставки, а яка — виконання умов глобальної угоди, укладеної в березні.

Нагадаємо:

ОПЕК+ досягла принципової згоди щодо збереження цільових показників видобутку нафти на листопад на незмінному рівні.