Ідея Трампа перейменувати ШІ на "суперінтелект" спричинила бум на словенські доменні імена

Ідея президента США Дональда Трампа перейменувати штучний інтелект (AI) на "суперінтелект" (SI) спровокувала безпрецедентне зростання кількості реєстрацій доменних імен у Словенії, яка має домен .si.

Про це пише BBC.

Речниця Register.si Клара Герман повідомила, що у вересні було зареєстровано 44 тисячі веб-адрес із розширенням .si, тоді як у серпні – менше 2 тисяч. Тобто, зростання сягнуло понад 2100%.

За її словами, масштаби активності наприкінці вересня були "безпрецедентними" порівняно з попередніми 12 місяцями.

Інтернет-домени – це унікальні, зрозумілі людині адреси, які користувачі вводять у веб-браузери для доступу до сайтів.

Герман зазначила, що кількість реєстрацій веб-адрес із доменом .si у вересні "дуже явно" виділялася на тлі інших місяців року, хоча вона "обережно" ставиться до версії про те, що за зростанням кількості реєстрацій стоїть лише коментар Трампа.

За її словами, лише 30 вересня було зареєстровано 11 тисяч нових доменів.

Одним із можливих пояснень такої активності також є практика, коли люди спекулятивно реєструють певні доменні імена на випадок, якщо їхня вартість згодом зросте і їх можна буде перепродати, пише BBC.

Нагадаємо:

Трамп закликав перейменувати штучний інтелект у "суперінтелект" під час своєї промови на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 11 вересня.

"Вживання слова "штучний" створює враження, ніби це щось фальшиве. Це не фальшивка, це насправді дивовижно. Але ми маємо бути обережними… Ласкаво просимо до нового світу суперінтелекту", – заявив Трамп.

Пізніше він підписав указ про перейменування штучного інтелекту на "суперінтелект".

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