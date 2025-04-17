Трамп пригрозив звільненням голові ФРС, який розкритикував його митну політику

Президент США Дональд Трамп вступив у різку полеміку з головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом після його критичних заяв щодо митної політики Трампа.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Ціни на нафту падають, ціни на продукти харчування (навіть яйця!) падають, а США БАГАТІЮТЬ НА ТАРИФАХ.

Звільнення Пауелла не може відбутися занадто швидко!", - написав Трамп. Також він зажадав від Пауелла знизити ключову ставку за прикладом Європейського центрального банку, який у четвер знизив її вдруге за два місяці - до 2,4%.

Як зазначає CNN, пост Трампа став відповіддю на заяви Пауелла під час виступу в Економічному клубі Чикаго, де він заявив, що безпрецедентна тарифна політика Трампа може спричинити непередбачувані наслідки, зокрема високе безробіття і швидку інфляцію, які ФРС зобов'язана, наскільки можливо, стримувати.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли наші цілі вступлять у протиріччя", - заявив Пауелл. На цей виступ американські біржі відреагували помітним падінням: індекс S&P 500 впав на 2,5%, а Nasdaq Composite - на 3,5%.

На цьому тлі ФРС відмовляється знижувати відсоткову ставку, доки результат політики Трампа не стане більш очевидним. CNN додаэ, що думку Пауелла поділяють й інші співробітники ФРС.

Пауелл очолив ФРС під час першого терміну Трампа, 2018 року, і відтоді між ними неодноразово відбувалися конфлікти, викликані небажанням Пауелла знижувати ключову ставку. У процесі врегулювання розбіжностей Трамп не раз погрожував Пауелла звільнити. Той у відповідь заявляв, що у Трампа немає повноважень усувати його з посади, пише CNN.

Але, як ззначає видання, це може змінитися, якщо Верховний суд США знайде відповідний прецедент. Крім того, Трамп уже звільнив двох членів Федеральної торгової комісії, яка також формально не залежить від президента.