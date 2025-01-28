Трамп знову заговорив про введення універсальних мит для "захисту країни"

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче запровадити загальні мита, які будуть "набагато більшими" за 2,5%.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"У мене є думка, якими вони мають бути, але я поки не встановлюватиму їх. Однак це буде достатньо, щоб захистити нашу країну", – сказав Трамп журналістам у понеділок увечері.

Коли його запитали про звіт, у якому зазначалося, що новий міністр фінансів Скотт Бессент підтримує запровадження глобальної ставки в розмірі 2,5%, Трамп відповів, що не думає, що Бессент підтримує це, і сам він також проти такої ставки. Трамп заявив, що хоче ставку "набагато більшу" за 2,5%.

Трамп виступив на борту Air Force One під час повернення до Вашингтона після виступу у Флориді, де він пообіцяв запровадити мита на окремі галузі, зокрема напівпровідники, фармацевтику, сталь, мідь і алюміній. Він також натякнув, що може запровадити мита на автомобілі з Канади та Мексики – країн, яким він раніше загрожував загальними 25% митами, починаючи з 1 лютого.

"Бізнеси скоротяться, а велика кількість робочих місць і заводів повернеться додому", – сказав Трамп під час зустрічі з республіканцями у своєму курорті Doral у Маямі. У промові він похвалив митоцентричний підхід США початку ХХ століття.

"Запам’ятайте слово "мито". Ми будемо захищати наших людей і наші бізнеси, і ми будемо захищати нашу країну за допомогою мит", – додав Трамп. Раніше він натякав на можливість запровадження мит до 20%.

Після попереджень Трампа щодо мит на імпорт металів ціни на мідь знизилися, тоді як долар зріс щодо основних валют через побоювання щодо бар’єрів для імпорту в США.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію і міді, а також поставки зарубіжних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів.

Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого.

Дональд Трамп розширив свої митні погрози, включивши до них Китай і Європейський Союз на другий день свого перебування на посаді після того, як у перший день під його приціл потрапили Канада і Мексика.