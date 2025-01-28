Трамп снова заговорил о введении универсальных пошлин для "защиты страны"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ввести общие пошлины, которые будут "намного больше" 2,5%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"У меня есть мнение, какими они должны быть, но я пока не буду устанавливать их. Однако это будет достаточно, чтобы защитить нашу страну", - сказал Трамп журналистам в понедельник вечером.

Когда его спросили об отчете, в котором отмечалось, что новый министр финансов Скотт Бессент поддерживает введение глобальной ставки в размере 2,5%, Трамп ответил, что не думает, что Бессент поддерживает это, и сам он также против такой ставки. Трамп заявил, что хочет ставку "намного больше" 2,5%.

Трамп выступил на борту Air Force One во время возвращения в Вашингтон после выступления во Флориде, где он пообещал ввести пошлины на отдельные отрасли, в частности полупроводники, фармацевтику, сталь, медь и алюминий. Он также намекнул, что может ввести пошлины на автомобили из Канады и Мексики - стран, которым он ранее угрожал общими 25% пошлинами, начиная с 1 февраля.

"Бизнесы сократятся, а большое количество рабочих мест и заводов вернется домой", - сказал Трамп во время встречи с республиканцами в своем курорте Doral в Майами. В речи он похвалил пошлинноцентричный подход США начала ХХ века.

"Запомните слово "пошлина". Мы будем защищать наших людей и наши бизнесы, и мы будем защищать нашу страну с помощью пошлин", - добавил Трамп. Ранее он намекал на возможность введения пошлин до 20%.

После предупреждений Трампа относительно пошлин на импорт металлов цены на медь снизились, тогда как доллар вырос относительно основных валют из-за опасений относительно барьеров для импорта в США.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп планирует обложить дополнительными пошлинами весь импорт стали, алюминия и меди, а также поставки зарубежных компьютерных чипов, полупроводниковых компонентов и лекарственных препаратов.

Трамп заявил, что планирует ввести ранее анонсированные пошлины до 25% на товары из Мексики и Канады до 1 февраля.

Дональд Трамп расширил свои таможенные угрозы, включив в них Китай и Европейский Союз на второй день своего пребывания в должности после того, как в первый день под его прицел попали Канада и Мексика.