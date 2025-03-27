Трамп без вагань посилить санкції проти Росії, якщо це дасть перевагу – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що посилення або послаблення санкцій залежить від кроків російського керівництва, усі варіанти мають бути на столі.

Про це він сказав в ефірі Fox news.

"Це залежить від кроків російського керівництва, чи санкції підуть вверх, чи вниз. Президент Трамп не буде сумніватись у рішенні посилити санкції, якщо це дасть перевагу на перемовинах", – сказав очільник Департаменту фінансів США.

Бессент зазначив, що США мають максимальний санкційний тиск на Іран та хуситів, натякнувши, що від росіян залежить, чи потраплять вони під максимальний тиск.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи може повернення Росії до Swift бути предметом для перемовин, Бессент зазначив, що "усі опції на столі".

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що Україна може укласти угоду про надра найближчими днями, а Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії за потреби.