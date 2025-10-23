Трамп помилував засновника криптобіржі Binance: деталі

Президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, який був засуджений за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників WSJ, Трамп підписав помилування у середу. Одн із співрозмовників розповів, що Трамп нещодавно говорив своїм радникам, що він симпатизує аргументам про політичне переслідування Чжао та інших осіб.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями і помилував Чжао, якого "переслідувала адміністрація Байдена в рамках "війни проти криптовалют". "Війна адміністрації Байдена проти криптовалют закінчена", - додала вона.

Binance не відповіла відразу на запит WSJ про коментар.

Чжао, який живе в Абу-Дабі, заснував Binance в 2017 році і перетворив її на найбільшу в світі платформу для торгівлі криптовалютою, яка налічує близько 300 мільйонів користувачів по всьому світу. Торік його засудили до чотирьох місяців в'язниці, визнавши винним у порушенні законодавства про боротьбу з відмиванням коштів.

Прокурори заявили, що незаконні транзакції, які Binance здійснювала під наглядом Чжао, завдали "значної шкоди національній безпеці США".

Крім цього, Мін'юст США тоді наклав на біржу рекордний штраф на 4,3 млрд дол. і обтяжливий нагляд, оскільки, за словами міністерства, компанія стала "колосальним центром відмивання грошей", через який підсанкційні компанії та злочинні організації відмивали мільярди доларів незаконних коштів.

Чжао вийшов з в'язниці у вересні 2024 року, і відтоді Binance майже рік домагалася його помилування.

Як зазначає WSJ, з моменту повернення Трампа до Білого дому Binance активно підтримує криптопроєкт сім'ї президента World Liberty Financial - це, за даними джерела, сприяло помилуванню.

При цьому помилування може відкрити Binance шлях до повернення на американський ринок. У 2023 році компанія визнала себе винною в порушенні вимог щодо протидії відмиванню грошей і була змушена припинити роботу в США.

Помилування також може передчасно припинити трирічний нагляд Міністерства юстиції за Binance. Однак це, ймовірно, не припинить окремий моніторинг, встановлений Міністерством фінансів, без додаткового схвалення Трампа або міністра фінансів.

Раніше WSJ писала, що Binance вперше звернулася до союзників Трампа минулого року, запропонувавши укласти ділову угоду з його родиною в рамках плану повернення компанії до США.

Представники родини Трампа тоді провели переговори про придбання частки в американському підрозділі Binance. На той час Чжао заявив, що не обговорював угоду з Binance.US з ніким, але написав у X: "Жоден злочинець не відмовиться від помилування". Пізніше він подав офіційну заяву про помилування та найняв американських лобістів.

За оцінками американського Forbes, статки Трампа зростають за рахунок криптовалют - токена WLF і мемкоїна $Trump. Наразі його криптоактиви оцінюються майже в 3 млрд дол., що перевищує вартість усього його іншого бізнесу.

