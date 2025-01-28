Пошлины Трампа на чипы и лекарства ударят по союзникам США в Азии

Президент США Дональд Трамп планирует ввести тарифы на импортные компьютерные чипы, фармацевтические препараты и сталь, чтобы подтолкнуть компании к увеличению объемов производства в Соединенных Штатах, что может потеснить союзников США в Азии, включая Тайвань, Южную Корею и Японию.

Об этом пишет Reuters.

По данным Азиатского банка развития, Азия является крупнейшим в мире центром производства микросхем, производя более 80% продаваемых в мире полупроводников.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, производит полупроводники для Nvidia, Apple и других американских клиентов. В 2024 году TSMC получила 70% своего дохода от клиентов из Северной Америки.

Хотя компания строит производственный комплекс стоимостью 65 миллиардов долларов в Аризоне, основная часть производства TSMC остается на Тайване, а экспорт в США теоретически облагается пошлинами.

Азиатские производители также доминируют на рынке микросхем памяти, с микросхемами DRAM и NAND, используемых в электронных устройствах, включая компьютеры. Южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix вместе контролируют около трех четвертей мирового рынка DRAM.

Эти две компании, а также японская Kioxia, которую контролирует американская компания Bain Capital, занимают аналогичную долю рынка NAND флэш-памяти.

Samsung инвестирует около 44 миллиардов долларов в производство микросхем в Техасе за счет субсидий от правительства США.

Согласно данным, опубликованным Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи в начале этого месяца, в 2024 году экспорт полупроводников из Южной Кореи достиг рекордных $141,9 млрд, из которых $10,28 млрд пришлось на США.

Введение тарифов на импортные фармацевтические препараты может негативно повлиять на Японию, где расположены такие крупные производители лекарств, как Takeda, Astellas, Daiichi Sankyo и Eisai, которые ожидают значительного роста продаж в США своего лекарства от болезни Альцгеймера - Leqembi.

Для Takeda американский рынок составлял чуть больше половины ее доходов в прошлом финансовом году, тогда как для Astellas - 41%. В обоих случаях было непонятно, какая доля американского дохода поступала от импорта.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп планирует обложить дополнительными пошлинами весь импорт стали, алюминия и меди, а также поставки зарубежных компьютерных чипов, полупроводниковых компонентов и лекарственных препаратов.