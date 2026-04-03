Трамп оголошує про введення нових мит на фармацевтичні препарати

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести мита на ліки у розмірі до 100 відсотків, спрямовані проти компаній, які не збільшили інвестиції в США або не знизили ціни.

Про це повідомляє Financial Times.

Адміністрація Трампа також оголосила, що скасує мита на сталь, алюміній та мідь для деяких товарів і спростить порядок розрахунку мита.

Ці дві заяви пролунали в річницю "дня визволення" Трампа, коли він оголосив про введення так званих "взаємних мит" щодо торговельних партнерів.

З того часу він відмовився від деяких найжорсткіших мит через негативну реакцію ринку та обурення виборців кризою доступності товарів у США. Раніше цього року Верховний суд також визнав незаконними багато мит президента, завдавши удару по одній з його флагманських політик.

Фармацевтичні мита застосовуватимуться лише до переліку брендових ліків, не поширюючись на продукти компаній, які уклали угоди зі США, і не впливатимуть на генеричні препарати, що не захищені патентами.

Для країн, які уклали торговельні угоди з Вашингтоном, зокрема Швейцарії, Японії, ЄС та Південної Кореї, також будуть запропоновані нижчі ставки у розмірі 15 відсотків.

Велика Британія користуватиметься нульовими митами на імпорт протягом трьох років після укладення угоди з США щодо ціноутворення на ліки та інвестицій у цій країні.

Компанії, які планують розширити виробничі потужності у США, також можуть звернутися до Міністерства торгівлі, щоб скористатися обмеженим чотирирічним періодом зниженого 20-відсоткового мита.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 3 квітня, ціни на американську сиру нафту зросли більш як на 11%, а марка Brent подорожчала майже на 8%, оскільки трейдери стурбовані тривалими перебоями з постачанням нафти після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США продовжуватимуть атаки на Іран.