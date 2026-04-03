Ціни на нафту продовжують реагувати на погрози Трампа про подальші атаки на Іран

У п'ятницю, 3 квітня, ціни на американську сиру нафту зросли більш як на 11%, а марка Brent подорожчала майже на 8%, оскільки трейдери стурбовані тривалими перебоями з постачанням нафти після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США продовжуватимуть атаки на Іран.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 7,87 долара (‌7,78%) до 109,03 долара за барель. Ф'ючерси на американську West Texas Intermediate подорожчали на 11,42 долара (11,41%) до 111,54 долара за барель, зафіксувавши найбільше абсолютне зростання цін з 2020 року.

Напередодні, Дональд Трамп заявив, що військові дії проти Ірану будуть посилені, але не уточнив термінів припинення бойових дій. Він не навів жодних подробиць щодо будь-яких кроків, що можуть призвести до повторного відкриття Ормузької протоки.

"Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце", – сказав Трамп.

Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, через який перевозиться 20% світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, у відповідь на американо-ізраїльські удари, що розпочалися 28 лютого.

За даними Citi, у другій половині року середня ціна на нафту марки Brent може сягнути 95 доларів за барель за базовим сценарієм та 130 доларів за барель за оптимістичним сценарієм, тоді як, за даними JP Morgan, ціни на нафту можуть зрости до 120-130 доларів за барель у найближчій перспективі. За словами JP Morgan, ціни можуть перевищити 150 доларів, якщо протока залишиться закритою до середини травня.

У світі різко подорожчала нафта, яку можна купити й отримати найближчим часом, а не тільки через біржові контракти на майбутнє - до максимуму з 2008 року.

Показник Dated Brent, який відображає ціну реальних партій нафти з найближчою поставкою з Північного моря, зріс до 141,37 долара за барель 2 квітня. Це найвищий рівень з 2008 року, свідчать дані S&P Global.