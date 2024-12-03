Трамп обіцяє заборонити продаж американського гіганта металургії японцям
Олексій Артемчук — 3 грудня, 19:55
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Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив проти продажу американської сталеливарної компанії United States Steel Corp. (U.S. Steel) японській Nippon Steel.
Про це він повідомив в Truth Social.
Трамп пообіцяв заблокувати цю угоду і повернути знаковій для Сполучених Штатів компанії втрачені позиції.
"Я категорично проти того, щоб колись велику та потужну U.S. Steel купила іноземна компанія, у цьому випадку японська Nippon Steel. Завдяки низці податкових пільг і тарифів ми знову зробимо U.S. Steel сильною та великою, і це станеться швидко! Як президент я заблокую цю угоду", – заявив обраний президент США.