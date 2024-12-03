Трамп обіцяє заборонити продаж американського гіганта металургії японцям

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив проти продажу американської сталеливарної компанії United States Steel Corp. (U.S. Steel) японській Nippon Steel.

Про це він повідомив в Truth Social.

Трамп пообіцяв заблокувати цю угоду і повернути знаковій для Сполучених Штатів компанії втрачені позиції.

"Я категорично проти того, щоб колись велику та потужну U.S. Steel купила іноземна компанія, у цьому випадку японська Nippon Steel. Завдяки низці податкових пільг і тарифів ми знову зробимо U.S. Steel сильною та великою, і це станеться швидко! Як президент я заблокую цю угоду", – заявив обраний президент США.