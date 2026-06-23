Alibaba подає в суд на Пентагон за те, що її назвали "китайською військовою компанією"

Alibaba подає в суд на Пентагон

Китайський гігант у сфері технологій та електронної комерції Alibaba подала позов проти Міністерства оборони США за те, що його назвали, зокрема, "китайською військовою компанією".

Про це повідомляє Reuters.

"Ці висновки не мають під собою жодних фактичних чи правових підстав. Alibaba керується незалежною радою директорів, жоден із членів якої не має жодного відношення до військової сфери", – зазначила Alibaba у своєму позові.

У червні США додали компанію Alibaba, інтернет-пошукову систему Baidu, а також автовиробників BYD та NIO до списку компаній, які, на їхню думку, надають допомогу збройним силам Пекіна.

Нагадаємо:

США додали деяких із найбільших світових виробників сонячних батарей та акумуляторів до списку компаній, які, на їхню думку, надають допомогу китайським збройним силам.