Трамп не ослабит таможенное давление - министр торговли США

Президент США Дональд Трамп не ослабит таможенное давление на Мексику, Канаду и Китай.

Об этом заявил в воскресенье министр торговли США Говард Лутник.

"Если фентанил закончится, я думаю, что эти пошлины будут сняты. Но если фентанил не закончится, или он (Трамп) не уверен в этом, он останется таким, пока ему не станет комфортно", - сказал Лутник.

Американские тарифы в размере 25% на импорт стали и алюминия вступят в силу, как и было запланировано, в среду, сказал Лутник во время интервью. Канада и Мексика являются крупнейшими экспортерами этих металлов на рынки США, причем на Канаду, в частности, приходится большая часть импорта алюминия.

Лутник также отверг опасения, что глобальные тарифы Трампа вызовут рецессию в Соединенных Штатах.

"Абсолютно нет, в Америке не будет никакой рецессии", - сказал он.

Однако министр торговли признал, что пошлины приведут к повышению цен для американских потребителей на товары иностранного производства.

"Некоторые товары иностранного производства могут подорожать, но американские товары подешевеют, и в этом суть", - сказал Лутник.

Нагдаем:

Министры иностранных дел и экономики Японии и Великобритании договорились о содействии свободной и открытой международной торговле на фоне растущего беспокойства относительно последствий таможенных угроз президента США Дональда Трампа.