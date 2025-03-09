Трамп не ослабит таможенное давление - министр торговли США
Президент США Дональд Трамп не ослабит таможенное давление на Мексику, Канаду и Китай.
Об этом заявил в воскресенье министр торговли США Говард Лутник.
"Если фентанил закончится, я думаю, что эти пошлины будут сняты. Но если фентанил не закончится, или он (Трамп) не уверен в этом, он останется таким, пока ему не станет комфортно", - сказал Лутник.
Американские тарифы в размере 25% на импорт стали и алюминия вступят в силу, как и было запланировано, в среду, сказал Лутник во время интервью. Канада и Мексика являются крупнейшими экспортерами этих металлов на рынки США, причем на Канаду, в частности, приходится большая часть импорта алюминия.
Лутник также отверг опасения, что глобальные тарифы Трампа вызовут рецессию в Соединенных Штатах.
"Абсолютно нет, в Америке не будет никакой рецессии", - сказал он.
Однако министр торговли признал, что пошлины приведут к повышению цен для американских потребителей на товары иностранного производства.
"Некоторые товары иностранного производства могут подорожать, но американские товары подешевеют, и в этом суть", - сказал Лутник.
Нагдаем:
Министры иностранных дел и экономики Японии и Великобритании договорились о содействии свободной и открытой международной торговле на фоне растущего беспокойства относительно последствий таможенных угроз президента США Дональда Трампа.