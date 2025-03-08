Японія та Британія домовилися просувати вільну торгівлю на тлі погроз Трампа

Міністри закордонних справ та економіки Японії та Великої Британії домовилися про сприяння вільній та відкритій міжнародній торгівлі на тлі зростаючого занепокоєння щодо наслідків митних погроз президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Kyodo News.

Сторони на зустрічі у Токіо підтвердили, що працюватимуть разом над вирішенням енергетичних та безпекових проблем, заявив міністр закордонних справ Японії Такеші Івая.

"Поділяючи фундаментальні цінності, Японія і Великобританія будуть продовжувати співпрацю для підтримки і зміцнення вільного, справедливого і заснованого на правилах глобального економічного порядку", - сказав Івая.

Міністри також підтвердили свою прихильність поглибленню співпраці щодо реформування Світової організації торгівлі та підтримки переходу на чисту енергію в країнах, що розвиваються.

Зустріч відбувається в той час, коли торговельна війна Трампа перетворюється на реальність. Його адміністрація запровадила 25% мита на багато товарів з Канади та Мексики, а у вівторок подвоїла додатковий тариф на китайський імпорт до 20%.

Японія і Британія, четверта і шоста за величиною економіки світу відповідно, посилюють своє економічне співробітництво, особливо після виходу останньої з ЄС.

Нагадаємо:

Індекс долара прямує до найгіршого тижня з листопада 2022 року через побоювання, що торговельна політика США сповільнить зростання найбільшої економіки світу.