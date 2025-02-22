Трамп наказав міністру торгівлі ввести мита проти цифрових податків у інших країнах

Президент США Дональд Трамп наказав очільнику Міністерства торгівлі відновити розслідування, спрямовані на введення тарифів на імпорт з країн, які стягують податки на цифрові послуги з американських технологічних компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Представник Білого дому сказав, що Трамп у межах меморандуму доручив своїй адміністрації розглянути відповідні дії, зокрема мита, "щоб боротися з податками на цифрові послуги, штрафами, практикою і політикою, які іноземні уряди стягують з американських компаній".

Меморандум наказує офісу торгового представника США відновити розслідування щодо податків на цифрові послуги, розпочаті під час першого терміну Трампа, а також розслідувати діяльність будь-яких інших країн, які використовують цифрові податки "для дискримінації американських компаній", як зазначено в інформаційному бюлетені Білого дому.

Податки на цифрові послуги зазвичай спрямовані на домінуючих американських технологічних гігантів: Google, Meta, Apple та Amazon.

Британія, Франція, Італія, Іспанія, Туреччина, Індія, Австрія та Канада стягували податки з доходів від продажів цих та інших постачальників цифрових послуг у межах своїх кордонів.

Під час першого терміну Трампа Міністерство торгівлі США порушило проти кількох з цих країн справу про недобросовісну торгівельну практику.

"Те, що вони роблять з нами в інших країнах, є жахливим у сфері цифрових технологій", - сказав Трамп журналістам перед підписанням меморандуму.

У меморандумі Трампа також міститься доручення його адміністрації проаналізувати, чи не стимулює будь-яка політика Європейського Союзу або Великої Британії "американські компанії розробляти або використовувати продукти і технології таким чином, щоб підривати свободу слова або сприяти цензурі".