Трафік через Ормуз зростає, але регіон залишається небезпечним – ЗМІ

Збільшення трафіку через Ормузьку протоку сигналізує про послаблення обмежень на одному з найважливіших енергетичних маршрутів світу, але регіон продовжує залишатися небезпечним для судновласників.

Іран заявив, що близько 30 суден перетнули протоку Ормуз з дозволу Тегерана з вечора середи, що сигналізує про послаблення обмежень на одному з найважливіших енергетичних маршрутів світу.

Іранська влада не уточнила, скільки з цих суден були китайськими.

Хоча морська діяльність через Ормузьку протоку показує ознаки відновлення, але регіон продовжує залишатися небезпечним для судновласників.

Дані з Lloyd's List показують, що кількість суден, які проходили через протоку, зменшилася з 40 рейсів 3 травня до 18 рейсів 10 травня. Перед початком бойових дій через протоку проходило в середньому 135 суден щодня.

Кількість супертанкерів, які перевозять несанкціоновану нафту через протоку Ормуз, останніми днями зростає, що покращує ситуацію на нафтовому ринку, пише Bloomberg.

Чотири судна, кожне з яких перевозить по два мільйони барелів переважно іракської сирої нафти, вийшли з порту з 10 травня.

Проте, до війни щодня через Ормузьку протоку проходило близько 20 танкерів різних розмірів, нагадує Bloomberg.

Хоча поставки з країн, окрім Ірану, зросли, поставки з самої ісламської республіки різко впали з моменту американської блокади.

Іран на початку цього місяця оголосив нову процедуру для суден, які хочуть перетнути Ормуз, яка передбачає взаємодію з Управлінням протоки Перської затоки. Водночас США підтримують блокаду Оманської затоки, контролюючи рух суден, які пов'язані саме з Іраном.

Це сповільнило морський трафік у регіоні, хоча деякі судна змогли перетнути його завдяки угодам між урядами. Все ж, хоча кілька танкерів змогли пройти, не зрозуміло, чи будуть вони готові повернутися, враховуючи ризики для судноплавства.

Останніми тижнями деякі торгові судна перетнули протоку з вимкненими супутниковими сигналами, що означає, що кількість таких суден може зрости в майбутньому.

Всього 38 суден усіх типів — не лише нафтових танкерів — перетнули Ормуз у обох напрямках за останні сім днів, що втричі більше, ніж за тиждень до 9 травня. Більшість з них перетнули без транслювання, поки не досягли Оманської затоки.

З чотирьох супертанкерів, які вирушили з увімкненими сигналами, три завантажили сирою нафтою в Іраку. Інший перевозить вантажі з Об'єднаних Арабських Еміратів та Кувейту, свідчать дані відстеження суден.

Іран заявив у четвер, що тепер дозволяє китайським суднам проходити через протоку Ормуз після обговорень з міністерством закордонних справ країни. Супертанкер Yuan Hua Hu став третім китайським VLCC, який перетнув цю водну артерію.

Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити через Ормузьку протоку після досягнення домовленостей щодо правил управління судноплавством у регіоні.

Раніше повідомлялося, що парламент Ірану готується ухвалити закон, який обмежить рух суден через Ормузьку протоку.

Також повідомлялося, що Тегеран налаштований запровадити новий режим зборів з судноплавних компаній у Ормузькій протоці.