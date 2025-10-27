Toyota фіксує рекордні показники за перше півріччя

Toyota Motor Corp. зберегла рекордні глобальні продажі в першій половині фінансового року: зростання в США допомогло нівелювати прохолодні результати в Японії та Китаї.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними компанії, у вересні глобальні продажі - разом із дочірніми Daihatsu Motor Co. і Hino Motors Ltd. - зросли майже на 3% до 949 153 авто. Виробництво піднялося на 9% - до 1 036 106 одиниць.

Найбільший автовиробник світу зумів забезпечити загальне зростання, незважаючи на волатильність у Китаї та торговельну напруженість, спричинену митами президента Дональда Трампа на автомобілі та комплектуючі, що імпортуються до США.

Компанія виробляла і продавала рекордну кількість авто сім місяців поспіль цього року -, хоча серія пригальмувала в серпні.

Продажі брендів Toyota та Lexus у Китаї та Японії у вересні дещо знизилися, натомість у США зросли на понад 14% завдяки високому попиту на гібриди, які забезпечили 42% загальних продажів у першому півріччі фінроку. Сукупні продажі за цей період піднялися на 5% - рекорд для шести місяців.

Традиційні міжнародні бренди втрачають позиції в Китаї, де місцеві виробники на чолі з BYD Co. домінують на найбільшому у світі авторинку.

Toyota змогла повернути певну стабільність завдяки популярності повністю електричної bZ3X та гібридних моделей. Водночас скорочення домашнього ринку в Японії створює довгостроковий виклик.

Нагадаємо:

Toyota відкликала 591 377 автомобілів у США через проблеми з дисплеєм приладової панелі, який не відображає важливу інформацію, що збільшує ризик аварії або травмування.