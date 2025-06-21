Toyota підвищує ціни на авто через мита Трампа

Японський автовиробник Toyota Motor заявив, що з липня підвищить ціни на деякі автомобілі, що продаються в США, в середньому на 270 доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на моделі Lexus, бренду, який належить Toyota, також зростуть в середньому на 208 доларів.

Рішення компанії є наслідком введення президентом США Дональдом Трампом 25% мита на імпортні автомобілі та автозапчастини.

Водночас представник Toyota заперечив, що мито безпосередньо вплинуло на підвищення цін.

"Останнє підвищення цін є частиною нашого регулярного перегляду цін", — заявив представник Toyota Нобу Сунага, передає Reuters.

Нагадаємо:

На початку червня ціна акцій Toyota Industries обвалилася на понад 12% після того, як Toyota Motor оголосила про плани викупити компанію за 33 млрд дол.