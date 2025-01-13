Товарообіг між Китаєм та РФ досяг рекордного рівня у 2024 році

Обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм і Росією у 2024 році досяг історичного максимуму в 1,74 трильйона юанів ($237 мільярдів), показали в понеділок дані головного митного управління КНР.

Про це пише Ruters.

Згідно з даними, річні темпи зростання торгівлі в юанях у 2024 році становили 2,9%, що значно нижче за темпи 2023 року, коли оборот у грошовому вираженні підскочив на 32,7%.

Постачання товарів з Китаю в Росію, що обчислюються в юанях, у 2024 році збільшилися на 5,0%, але зростання сповільнилося порівняно зі стрибком на 53,9%, зафіксованим у 2023 році.

Російський експорт, призначений для КНР, піднявся на 1% минулого року порівняно зі зростанням на 18,6% за підсумками 2023 року.

У доларовому вираженні торговий оборот досяг $244,8 мільярда порівняно з $240,1 мільярда 2023 року, згідно з даними митної служби КНР.