Tesla запустить роботаксі у Сан-Франциско

Tesla готується запустити свою службу роботаксі в Сан-Франциско та районі Затоки міста.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Business Insider.

Успіх бізнесу роботаксі має вирішальне значення для Tesla, оскільки генеральний директор Ілон Маск попередив про кілька важких кварталів через несприятливу політику щодо електромобілів.

Минулого місяця компанія запустила невелике тестування сервісу роботаксі в Остіні, штат Техас, з використанням близько десятка своїх SUV Model Y, кількох запрошених пасажирів і людей, які стежили за безпекою на передніх пасажирських сидіннях.

Послуга роботаксі буде перевозити власників Tesla, які сплачуватимуть плату, в обмеженій зоні, що охоплює велику частину району Затоки, включаючи Марін, більшу частину Іст-Бей, Сан-Франциско і простягається на південь до Сан-Хосе, додає видання.

Регулюючі органи Каліфорнії заявили в середу, що Tesla ще не подала заявку на отримання дозволів, необхідних для підвезення та стягнення плати з пасажирів за поїздки в повністю автономних транспортних засобах.

Компаніям необхідна низка дозволів від Департаменту транспортних засобів Каліфорнії та Комісії з комунальних послуг Каліфорнії для тестування та впровадження автономних транспортних засобів у штаті.

Під час телеконференції з приводу фінансових результатів цього тижня Маск заявив, що Tesla отримує дозвіл регуляторних органів на запуск роботаксі в декількох штатах, включаючи Каліфорнію, Неваду, Арізону та Флориду.