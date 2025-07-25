Tesla запустит роботакси в Сан-Франциско

Tesla готовится запустить свою службу роботакси в Сан-Франциско и районе Залива города.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Business Insider.

Успех бизнеса роботакси имеет решающее значение для Tesla, поскольку генеральный директор Илон Маск предупредил о нескольких тяжелых кварталах из-за неблагоприятной политики в отношении электромобилей.

В прошлом месяце компания запустила небольшое тестирование сервиса роботакси в Остине, штат Техас, с использованием около десятка своих SUV Model Y, нескольких приглашенных пассажиров и людей, которые следили за безопасностью на передних пассажирских сиденьях.

Услуга роботакси будет перевозить владельцев Tesla, которые будут платить плату, в ограниченной зоне, охватывающей большую часть района Залива, включая Марин, большую часть Ист-Бэй, Сан-Франциско и простирается на юг до Сан-Хосе, добавляет издание.

Регулирующие органы Калифорнии заявили в среду, что Tesla еще не подала заявку на получение разрешений, необходимых для подвоза и взимания платы с пассажиров за поездки в полностью автономных транспортных средствах.

Компаниям необходим ряд разрешений от Департамента транспортных средств Калифорнии и Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии для тестирования и внедрения автономных транспортных средств в штате.

Во время телеконференции по поводу финансовых результатов на этой неделе Маск заявил, что Tesla получает разрешение регуляторных органов на запуск роботакси в нескольких штатах, включая Калифорнию, Неваду, Аризону и Флориду.