Tesla відкликає майже 700 тисяч автомобілів у США: причина

Компанія Tesla повідомила, що відкликає 694 304 автомобілі в США через проблему з системою контролю тиску в шинах.

Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленням про відкликання, сигнальна лампочка системи може не горіти між циклами руху, не попереджаючи водія про низький тиск у шинах.

Ця проблема може призвести до того, що водії використовуватимуть автомобіль з неправильно накачаними шинами, що збільшує ризик аварії, йдеться у повідомленні.

Проблема, яка стосується деяких автомобілів Model 3, Model Y і Cybertruck, буде вирішена за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення, заявили в Tesla.

Повідомляється, що на автомобілі Tesla припадає 21% всіх відкликань в США за перші три квартали року. Однак більшість проблем з автомобілями бренду зазвичай вирішувалися за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення.

У вересневому кварталі Tesla відкликала 1 858 774 автомобілі, що є найвищим показником у США, але всі проблеми можна було вирішити за допомогою оновлення програмного забезпечення.

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