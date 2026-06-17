Telegram оскаржує розпорядження уряду Індії про тимчасове блокування

Месенджер Telegram подав до суду позов, оскаржуючи розпорядження уряду Індії, яке тимчасово заблокувало використання платформи з метою запобігання шахрайству на іспитах.

Про це повідомляє юридичний веб-сайт Bar and Bench, передає Reuters.

Блокування додатка, яке розпочалося у вівторок і триватиме до 22 червня, було введено, щоб запобігти списуванню на іспитах абітурієнтами медичних вузів.

Минулого місяця уряд Індії скасував ключовий вступний іспит для студентів медичних коледжів після того, як влада заявила, що розслідує звинувачення у витоку питань іспиту.

Нагадаємо:

У лютому повідомляли, що дії засновника соцмережі Telegram Павла Дурова розслідуються у Росії в рамках кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності.