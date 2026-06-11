Індія заявила, що купувала російську нафту на прохання США

Індія купувала нафту в Росії з 2022 року, бо вона була дешевою і доступною, і робила це на прохання США, щоб утримати світові ціни на нафту низькими.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.

"Тоді США прямо попросили Індію купувати російську нафту, щоб стабілізувати нафтовий ринок", — сказав Джайшанкар у четвер на заході в Култаранті, Фінляндія. "Я купую нафту з огляду на вартість і доступність".

Після того як США у 2022 році запровадили санкції проти Росії через вторгнення в Україну і встановили цінову стелю на її нафту, Індія стала великим покупцем. "На той момент значна частина нафти, доступної на ринку, була з Росії, бо європейці скуповували близькосхідну нафту, яка була нашим традиційним постачальником", — сказав він. "Обставини підштовхнули нас у певному напрямку".

Джайшанкар також розкритикував непослідовність санкцій США проти російської нафти. "Не вдаваймо, що тут ідеться про якийсь великий принцип", — сказав він. "Я не думаю, що доречно робити з цього питання показної моральності".

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