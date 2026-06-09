Індія закриває лазівку для тіньових танкерів, які обходять санкції

Індійський орган сертифікації безпеки суден посилює підхід до суден, залучених до обходу міжнародних торговельних санкцій, скасувавши сертифікацію понад 200 танкерів та інших суден із 2023 року.

Про це повідомив Reuters керівник агентства.

Indian Register of Shipping (IRClass) входить до провідних світових сертифікаторів суден. Виключення з його переліку, ймовірно, ускладнить для судна отримання страхування і потенційний доступ до портів.

З 2023 року IRClass, що базується в Мумбаї, виключив зі свого реєстру 235 суден, переважно нафтові танкери, а також кілька газовозів, заявив виконавчий голова неприбуткової організації Арун Шарма.

За його словами, раніше в реєстрі було кілька суден, які потрапили під західні санкції, але тепер IRClass має "дуже комплексну" санкційну політику.

"Приблизно з 2023 року ми не беремо жодних суден, які мають будь-які санкції — чи то санкції США, Європи або Великої Британії", — сказав Шарма, маючи на увазі західні санкції проти Росії через її вторгнення в Україну та проти Ірану через його ядерну програму й іншу діяльність.

Нагадаємо:

Російська нафта Urals перейшла до дисконту до Dated Brent у портах Індії та Китаю через падіння попиту з боку азійських НПЗ.