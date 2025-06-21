У Тайвані занепокоєні ліквідністю облігацій США після "Великого красивого закону" Трампа

Голова центрального банку Тайваню Ян Цзинь-Лун попередив, що швидке зростання боргу США після податкового законопроєкту Трампа може бути "несприятливим" для перспектив казначейських облігацій США.

Про це повідомляє Reuters.

За даними центрального банку Тайваню, 80% з 593 млрд доларів валютних резервів Тайваню складають американські казначейські облігації.

"One Big Beautiful Bill Act", може спричинити надто швидке зростання боргу США, що є несприятливим для перспектив державного боргу США", — сказав він.

Законопроект призведе до збільшення держборгу США на 2,8 трлн доларів протягом десятиліття, що занепокоює інвесторів та тримачів облігацій США.

Окрім цього, за словами Луна, неодноразові критичні зауваження Трампа щодо монетарної політики Федеральної резервної системи США викликали занепокоєння щодо її незалежності.

Лун також розкритикував митну політику президента США.

"Трамп сподівався, що мита допоможуть вирішити проблему торгового дефіциту США, однак митна політика не тільки не вирішує структурних проблем, а й впливає на економіку США та загрожує ще більше погіршити перспективи світової торгівлі та економік", – йдеться у повідомленні.

Водночас, голова тайванського Центробанку додав, що облігації є "надійними" і все ще користуються популярністю серед інвесторів. Він додав, що немає підстав для занепокоєння щодо позиції долара як провідної міжнародної резервної валюти.

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