Тайвань надасть 2 мільйонів доларів на розмінування України
Тайвань надасть 2 мільйони доларів у міжнародний фонд розмінування України.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
Зазначається, що представництво Тайваню у Вільнюсі під час зустрічі з представниками Міноборони Литви висловило намір зробити внесок розміром 2 мільйони доларів у поточні зусилля Литви з розмінування в Україні.
"Тайвань і Литва одноголосно визнають важливість і необхідність співпраці у вирішенні питання знешкодження мін, що не розірвалися, в Україні", – наголосили в литовському Міноборони.
Повідомляється, що Тайвань вже успішно підтримував проекти співробітництва з Литвою, спрямовані на відбудову українських шкіл та дитячих садків у постраждалих від війни громадах.
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