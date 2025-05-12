Тайвань надасть 2 мільйонів доларів на розмінування України

Тайвань надасть 2 мільйони доларів у міжнародний фонд розмінування України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Зазначається, що представництво Тайваню у Вільнюсі під час зустрічі з представниками Міноборони Литви висловило намір зробити внесок розміром 2 мільйони доларів у поточні зусилля Литви з розмінування в Україні.

"Тайвань і Литва одноголосно визнають важливість і необхідність співпраці у вирішенні питання знешкодження мін, що не розірвалися, в Україні", – наголосили в литовському Міноборони.

Повідомляється, що Тайвань вже успішно підтримував проекти співробітництва з Литвою, спрямовані на відбудову українських шкіл та дитячих садків у постраждалих від війни громадах.

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Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.