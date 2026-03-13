В Україні зросли продажі дизельних автівок: популярні моделі лютого
Getty Images
Автопарк України у лютому 2026 року поповнили 4,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у лютому 2025 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
З них 1,1 тис. од. нових (+8%) та 3,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-17%).
До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- TOYOTA LC Prado - 219 од.;
- RENAULT Duster - 206 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 106 од.;
- TOYOTA Hilux - 55 од.;
- KGM Musso Grand - 47 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane - 232 од.;
- NISSAN Qashqai - 217 од.;
- SKODA Octavia - 208 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 175 од.;
- HYUNDAI Santa Fe - 131 од.
