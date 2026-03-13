В Україні зросли продажі дизельних автівок: популярні моделі лютого

Автопарк України у лютому 2026 року поповнили 4,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у лютому 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них 1,1 тис. од. нових (+8%) та 3,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-17%).

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

TOYOTA LC Prado - 219 од.; RENAULT Duster - 206 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 106 од.; TOYOTA Hilux - 55 од.; KGM Musso Grand - 47 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

RENAULT Megane - 232 од.; NISSAN Qashqai - 217 од.; SKODA Octavia - 208 од.; VOLKSWAGEN Passat - 175 од.; HYUNDAI Santa Fe - 131 од.

Нагадаємо:

У лютому автопарк України поповнили 10,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 11% більше, ніж торік.