В Україні попит на авто з Китаю впав на 50%: популярні моделі лютого

Українці впродовж лютого придбали 466 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 48% менше, ніж у лютому 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості нових автівок – 386 (-44%); вживаних – 80 легковиків (-62%).

Більшість легковиків з КНР були електромобілі – 38% (у лютому 2025 року було 83%).

Бензинових авто - 29%.

Гібридних – 28%.

Дизельних - 5%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Sea Lion 06 - 21 од.; MG ZS - 19 од.; CHERY Tiggo 4 - 18 од.; JETOUR X50 - 17 од.; BYD Qin - 16 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

BUICK Envision - 13 од.; VOLVO S90 - 7 од.; AUDI Q4 - 7 од.; BYD Song L - 6 од.; BYD Song Plus - 5 од.

У лютому український автопарк поповнили 1074 од. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на них впав на 76%, а у порівнянні з січнем 2026 р. – на 63%.