В Україні попит на авто з Китаю впав на 50%: популярні моделі лютого

Віктор Волокіта — 17 березня, 11:36
Getty Images

Українці впродовж лютого придбали 466 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 48% менше, ніж у лютому 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості нових автівок – 386 (-44%); вживаних – 80 легковиків (-62%).

Більшість легковиків з КНР були електромобілі – 38% (у лютому 2025 року було 83%).

Бензинових авто - 29%.

Гібридних – 28%.

Дизельних - 5%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Sea Lion 06 - 21 од.;
  2. MG ZS - 19 од.;
  3. CHERY Tiggo 4 - 18 од.;
  4. JETOUR X50 - 17 од.;
  5. BYD Qin - 16 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

  1. BUICK Envision - 13 од.;
  2. VOLVO S90 - 7 од.;
  3. AUDI Q4 - 7 од.;
  4. BYD Song L - 6 од.;
  5. BYD Song Plus - 5 од.

Нагадаємо:

У лютому український автопарк поповнили 1074 од. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на них впав на 76%, а у порівнянні з січнем 2026 р. – на 63%.

