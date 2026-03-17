В Україні попит на авто з Китаю впав на 50%: популярні моделі лютого
Українці впродовж лютого придбали 466 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 48% менше, ніж у лютому 2025 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості нових автівок – 386 (-44%); вживаних – 80 легковиків (-62%).
Більшість легковиків з КНР були електромобілі – 38% (у лютому 2025 року було 83%).
Бензинових авто - 29%.
Гібридних – 28%.
Дизельних - 5%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Sea Lion 06 - 21 од.;
- MG ZS - 19 од.;
- CHERY Tiggo 4 - 18 од.;
- JETOUR X50 - 17 од.;
- BYD Qin - 16 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- BUICK Envision - 13 од.;
- VOLVO S90 - 7 од.;
- AUDI Q4 - 7 од.;
- BYD Song L - 6 од.;
- BYD Song Plus - 5 од.
Нагадаємо:
У лютому український автопарк поповнили 1074 од. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на них впав на 76%, а у порівнянні з січнем 2026 р. – на 63%.