В Україні впав попит на вживані авто з США: популярні моделі лютого

В Україні впав попит на вживані авто з США

Українці у лютому придбали 2,7 тис. вживаних легковиків, ввезених із США, що на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (60%) - бензинові авто.

Електромобілі охопили 16%.

Гібридним авто належить – 14%.

Дизельним - 6%.

Авто з ГБО – 4%.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому, – 7 років.

В топ-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

FORD Escape - 326 од.; BMW X3 - 234 од.; BMW X5 - 203 од.; NISSAN Rogue - 193 од.; JEEP Cherokee - 162 од.

Автопарк України у лютому 2026 року поповнили 4,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у лютому 2025 року.