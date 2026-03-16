В Україні впав попит на вживані авто з США: популярні моделі лютого
В Україні впав попит на вживані авто з США
Українці у лютому придбали 2,7 тис. вживаних легковиків, ввезених із США, що на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка з цієї кількості (60%) - бензинові авто.
- Електромобілі охопили 16%.
- Гібридним авто належить – 14%.
- Дизельним - 6%.
- Авто з ГБО – 4%.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому, – 7 років.
В топ-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:
- FORD Escape - 326 од.;
- BMW X3 - 234 од.;
- BMW X5 - 203 од.;
- NISSAN Rogue - 193 од.;
- JEEP Cherokee - 162 од.
Нагадаємо:
Автопарк України у лютому 2026 року поповнили 4,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у лютому 2025 року.