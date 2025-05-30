Світові ринки демонструють найкращий місяць з 2023 року попри нестабільність у США

Світові фондові ринки завершують травень з найкращими результатами за півтора року.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що індекс MSCI додав понад 5%, а долар готується до першого місячного зростання у 2025 році. Основну увагу інвесторів привернули очікувані дані щодо інфляції в США та митна політика, яку знову активізував Дональд Трамп.

Протягом тижня ринки хиталися під тиском новин з Вашингтона. Американський суд спочатку заблокував частину мит, запроваджених Трампом, але апеляційна інстанція тимчасово відновила їхню дію. Це створило плутанину серед трейдерів та додало волатильності.

На європейських ринках індекси зросли на 0,3–1%, попри падіння роздрібних продажів у Німеччині. Американські ф'ючерси, навпаки, знизились напередодні ключового інфляційного звіту PCE.

Ціни на нафту залишаються нестабільними: попри денне зростання, тиждень, імовірно, завершиться падінням через очікуване збільшення видобутку ОПЕК+.

В Азії індекси Hang Seng і CSI300 знизилися, однак показали солідне місячне зростання. Краще за всіх показав себе корейський ринок. А валюти країн, що розвиваються, продемонстрували найкращий місяць з листопада 2023 року — індекс зріс на 2%.

Попри юридичні труднощі, адміністрація Трампа повідомила, що переговори з ключовими торговельними партнерами тривають. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив зустріч із японською делегацією у Вашингтоні, хоча перемовини з Китаєм, за його словами, "дещо затягнулися".

Нагадаємо:

У п’ятницю біржові індекси знизилися, а долар США ослаб разом із прибутковістю казначейських облігацій — інвестори реагували на рішення апеляційного суду залишити в силі мита президента Дональда Трампа.