Світові ринки відреагували на скасування судом заборони мит Трампа

У п’ятницю біржові індекси знизилися, а долар США ослаб разом із прибутковістю казначейських облігацій — інвестори реагували на рішення апеляційного суду залишити в силі мита президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Японський індекс Nikkei опинився під тиском продажів після майже 2% зростання в четвер. Коливання попиту на "тиху гавань" — єну — вплинули на індекс, орієнтований на експортерів.

Апеляційний суд США у Вашингтоні у четвер тимчасово відновив дію мит Трампа, поки триватиме розгляд урядової апеляції. Напередодні торговий суд заблокував мита, аргументуючи це тим, що Трамп перевищив свої повноваження, оскільки запровадження мит — це прерогатива Конгресу, а не президента.

Утім, високопосадовці адміністрації Трампа заявили, що їх це не зупиняє: вони або переможуть в апеляції, або використають інші важелі для збереження мит.

Nikkei впав на 1,1% після того, як єна зміцнилася на 2% від свого мінімуму в четвер, досягнувши позначки 143,45 за долар. Сильніша єна знижує прибутки японських компаній від іноземних продажів.

Гонконгський Hang Seng знизився на 1,6% — на тлі падіння акцій постачальників Apple після новин про скасування мит. Китайські "блакитні фішки" втратили 0,3%, а південнокорейський KOSPI — 0,9%.

Широкий індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії) MSCI просів на 0,6%.

"Торгова програма Трампа й досі активна — юридична боротьба лише додає невизначеності", — зазначив Родріго Катріл, старший стратег з валют Національного банку Австралії. "Єдине, в чому можна бути певним, — це нова хвиля невизначеності", — додав він, пояснюючи, що це затримує інвестиційні рішення та найм персоналу.

Ф’ючерси на американський S&P 500 втратили 0,1%. Основний індекс зріс на 0,4% напередодні, в основному завдяки сильним фінансовим результатам Nvidia, оприлюдненим після закриття торгів у середу — на що азійські ринки вже встигли відреагувати.

Доходність 10-річних казначейських облігацій США у п’ятницю залишилася на рівні 4,42% після зниження на 5,5 базисного пункту в четвер.

Ціни на нафту Brent і американську WTI у п’ятницю знизилися на 0,3%, до $63,95 і $60,75 за барель відповідно.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зменшились через ймовірне збільшення видобутку з боку ОПЕК+ у липні, а також через те, що федеральний апеляційний суд поновив дію мит президента США Дональда Трампа.