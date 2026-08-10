Intel планує продаж акцій на 15 мільярдів доларів

Компанія Intel заявила, що планує залучити 15 млрд доларів шляхом продажу акцій, прагнучи профінансувати дороге розширення свого бізнесу з контрактного виробництва мікросхем.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Intel, яка колись була домінуючою силою у світовій мікроелектронній галузі, зараз інвестує значні кошти в нові виробничі потужності та передові технології упаковки мікросхем, прагнучи кинути виклик таким лідерам галузі, як TSMC, у сфері контрактного виробництва мікросхем.

На початку торгів ціна її акцій впала більш ніж на 4 %, ймовірно, через побоювання акціонерів щодо розмивання акцій.

Станом на останнє закриття торгів вартість акцій компанії цього року зросла майже втричі, випередивши конкурентів AMD та Nvidia, а також індекс Philadelphia Semiconductor, який зріс майже на 75%.

Деякі аналітики зазначають, що стрімке зростання ціни акцій Intel збільшило ймовірність залучення додаткового капіталу для фінансування планів розширення компанії.

Перехід до використання штучного інтелекту (ШІ) спричинив зростання попиту на центральні процесори, що перевищив виробничі потужності Intel. Це змусило виробника мікросхем у липні підвищити прогноз капітальних витрат на цей рік з 18 млрд до 20 млрд доларів.

Компанія також взяла на себе зобов'язання розпочати масове виробництво мікросхем за технологічним процесом 14A у 2028 році, хоча раніше попереджала, що ця технологія може бути відкладена без великого зовнішнього замовника.

Минулого місяця Intel оголосила про інвестиції в розмірі 5 млрд євро на модернізацію та розширення виробництва мікросхем в Ірландії — цей проєкт становить понад 25 % від запланованих капітальних витрат компанії на 2026 рік.

Нагадаємо:

Попит на центральні процесори Intel з боку компаній, що надають послуги у сфері штучного інтелекту, був у першому кварталі настільки сильним, що виробник продав навіть чипи, які раніше списав. Це різко змінило настрої ринку і підштовхнуло акції компанії вгору.