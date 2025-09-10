Суд виступив проти спроби Трампа звільнити одну з керівниць ФРС

У вівторок федеральний суддя тимчасово заборонив президенту Дональду Трампу звільняти членкиню ради керівництва Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення суду стало першою невдачею для Білого дому в юридичній битві, яка може похитнути незалежність центрального банку США.

У попередньому рішенні окружного судді США Джіа Кобба у Вашингтоні, округ Колумбія, було встановлено, що твердження адміністрації Трампа про те, що Кук скоїла іпотечне шахрайство до вступу на посаду, ймовірно, не є достатньою підставою для її звільнення.

Сама Кук заперечує будь-які правопорушення.

"Президент Трамп не виявив нічого, пов'язаного з поведінкою Кук або виконанням нею обов'язків члена правління, що вказувало б на те, що вона завдає шкоди правлінню або суспільним інтересам, виконуючи свої обов'язки недобросовісно або неефективно", – йдеться у рішенні суду.

Як очікують, ця справа завершиться у Верховному суді США.

Нагадаємо:

25 серпня ввечері Трамп заявив, що він звільнить членкиню ради правління Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук з посади "з негайним вступом в силу", хоча у ФРС наголошують, що президент США не має таких повноважень.

Спроба Трампа звільнити одного з керівників ФРС вважається одним з найсерйозніших викликів для незалежності найбільшого центробанку світу за останні 74 роки.

Це повʼязано із зростаючим впливом Трампа у ФРС. Двоє з семи членів правління, Крістофер Уоллер і Мішель Боуман, були обрані ним під час його першого терміну на посаді.

FT повідомляло, що якщо Трампу вдасться усунути Кук, термін повноважень якої триває до 2038 року, це дасть його людям контроль над радою керівників ФРС, що складається з семи членів.