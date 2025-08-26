Трамп атакував ФРС: долар просів, а держборг США подорожчав

У понеділок 25 серпня ввечері Трамп заявив, що він звільнить членкиню ради правління Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук з посади "з негайним вступом в силу", хоча у ФРС наголошують, що президент США не має таких повноважень.

Про це повідомляє Financial Times.

Кук пообіцяла боротися з Трампом і залишитися на посаді, заявивши, що президент "не має повноважень" звільняти її.

У матеріалі FT йдеться, що Трамп від початку свого другого терміну бореться із ФРС на чолі з Джеєм Пауелом, публічно висловлюючи гнів і погрози, щоб домогтися прийняття його позиції щодо процентних ставок.

Видання зазначає, що спроба Трампа звільнити одного з керівників ФРС є одним з найсерйозніших викликів для незалежності найбільшого центробанку світу за останні 74 роки.

Це повʼязано із зростаючим впливом Трампа у ФРС. Двоє з семи членів правління, Крістофер Уоллер і Мішель Боуман, були обрані ним під час його першого терміну на посаді.

Цього місяця Адріана Куглер, яку колишній президент Джо Байден призначив членкинею правління, оголосила, що йде у відставку до закінчення терміну повноважень наступного року, що спонукало Трампа вибрати Стівена Мірана, одного з його найближчих економічних радників, на її місце.

Якщо Трампу вдасться усунути Кук, термін повноважень якої триває до 2038 року, це дасть його людям контроль над радою керівників ФРС, що складається з семи членів.

Більше того, президенти 12 регіональних ФРС, які всі мають п'ятирічний термін повноважень, повинні бути переобрані наприкінці лютого 2026 року. Рішення про переобрання їхніх термінів повноважень приймає рада ФРС.

"Це безпрецедентний випадок. Якщо це звільнення залишиться в силі... це означатиме майже кінець незалежності центрального банку в США", — сказав професор Колумбійської школи права Лев Менанд.

Федеральний директор з питань житла президента звинуватив Лізу Кук у брехні в документах про іпотеку. Це, ймовірно, стало формальною причиною спроби Трампа звільнити її.

FT зазначає, що Кук, найімовірніше, піде до суду, а справа може дійти до Верховного суду через оскарження адміністрації Трампа.

Як зазначає CNN, одразу після оголошення Трампа в понеділок індекс долара США впав на 0,3%. Тим часом ф'ючерси на американські акції продовжили падіння після дня зростання. Ф'ючерси на Dow впали на 100 пунктів, або 0,2%. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,3%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 впали на 0,5%.

Reuters повідомило, що прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США зросла на 3,1 базисних пункти до 4,306%. Прибутковість 30-річних облігацій зросла на 4,7 б.п. до 4,936%.

Водночас, прибутковість 2-річних казначейських облігацій, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань щодо процентних ставок ФРС, знизилася на 1,3 б.п. до 3,717%.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп вступив у різку полеміку з головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом після його критичних заяв щодо митної політики Трампа.

Трамп назвав голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла "великим невдахою" і попередив, що економіка США може сповільнитися, якщо процентні ставки не будуть негайно знижені.