"Чорноморнафтогаз" повернув державі майже мільйон гривень – АРМА

Управитель активів АТ "Чорноморнафтогаз" виконав припис Національного агентства України з розшуку та менеджменту активів і перерахував до державного бюджету 934 тисячі гривень.

Про це повідомляє Нацагентство України з розшуку та менеджменту активів.

"На виконання вимог Припису, винесеного АРМА, управитель активів АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" здійснив перерахування до державного бюджету коштів у сумі 611 тис. гривень. Крім того, було додатково встановлено ще одну суму донарахування — понад 320 тис. грн. Управитель добровільно виконав усі фінансові зобов’язання та перерахував додатково визначену суму до бюджету", – говориться у повідомленні.

АРМА зазначає, що за результатами перевірки ефективності управління активами було встановлено порушення — неповне визначення сум доходів, одержаних за договором управління. Це призвело до недоотримання державним бюджетом понад 611 тис. грн у першій половині 2024 року.

А понад 320 тис. грн – це додатково встановлена сума донарахування в рамках щомісячного контролю, який продовжує здійснювати Управління моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА.

"Загальна сума надходжень до державного бюджету склала понад 934 тисяч гривень.

АРМА продовжує здійснювати системний контроль за діяльністю управителів активів з метою забезпечення прозорості, законності та ефективного використання майна, переданого в управління відповідно до закону", – зазначає агентство.

Нагадаємо:

Раніше АРМА зобов'язало АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", який управляє акціями 26 операторів газорозподільних систем ("облгазів Фірташа"), додатково сплатити до державного бюджету 611 тис грн.Така претензія до управителя виникла у АРМА за результатами першого півріччі 2024 року.

Раніше повідомлялося, що АТ "Чорноморнафтогаз" зобов'язався сплатити більше 500 млн грн за результатами управління цими активами у 2023 році.

У серпні 2023 року повідомлялося, що 26 арештованих облгазів з імперії Фірташа за понад рік перебування в управлінні АРМА не принесли до бюджету жодної копійки.