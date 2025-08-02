X Маска відповідатиме на судову справу колишніх власників щодо дитячої порнографії

Федеральний апеляційний суд відновив частину позову, в якому X (колишній Twitter) Ілона Маска звинувачують у недбалості щодо поширення дитячої порнографії, хоча суд заявив, що платформа заслуговує на широкий імунітет від претензій.

Про це повідомляє Reuters.

Відхиливши деякі позови, 9-й Апеляційний суд США в Сан-Франциско заявив, що X, раніше Twitter, повинен відповісти за звинувачення в недбалості, оскільки не повідомив Національний центр зниклих і експлуатованих дітей США (NCMEC) про відео, що містило відверті зображення двох неповнолітніх хлопчиків.

Справа була порушена до придбання Маском Twitter у 2022 році. Суддя першої інстанції відхилив справу в грудні 2023 року.

Тоді на платформі було розміщено відверте відео за участі дітей.

Згідно з судовими документами, Twitter знадобилося дев'ять днів аби видалити відео і повідомити про нього NCMEC. Його переглянули понад 167 000 разів, як показали судові документи.

Суддя окружного суду Даніель Форрест заявила, що розділ 230 федерального Закону про пристойність у комунікаціях, який захищає онлайн-платформи від відповідальності за контент користувачів, не захищав X від позову про недбалість, коли він дізнався про порнографію.

X також повинен відповісти на звинувачення, що його інфраструктура надто ускладнювала повідомлення про дитячу порнографію.

При цьому, було встановлено, що компанія не несе відповідальності за звинувачення в тому, що вона свідомо отримувала вигоду від сексуальної торгівлі людьми та створювала функції пошуку, які "посилювали" публікації дитячої порнографії.