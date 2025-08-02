X Маска будет отвечать на судебное дело бывших владельцев по детской порнографии

Федеральный апелляционный суд возобновил часть иска, в котором X (бывший Twitter) Илона Маска обвиняют в халатности в отношении распространения детской порнографии, хотя суд заявил, что платформа заслуживает широкого иммунитета от претензий.

Об этом сообщает Reuters.

Отклонив некоторые иски, 9-й Апелляционный суд США в Сан-Франциско заявил, что X, ранее Twitter, должен ответить за обвинения в халатности, поскольку не уведомил Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей США (NCMEC) о видео, содержавшем откровенные изображения двух несовершеннолетних мальчиков.

Дело было возбуждено до приобретения Маском Twitter в 2022 году. Судья первой инстанции отклонил дело в декабре 2023 года.

Тогда на платформе было размещено откровенное видео с участием детей.

Согласно судебным документам, Twitter понадобилось девять дней, чтобы удалить видео и сообщить о нем NCMEC. Его просмотрели более 167 000 раз, как показали судебные документы.

Судья окружного суда Даниэль Форрест заявила, что раздел 230 федерального Закона о приличиях в коммуникациях, который защищает онлайн-платформы от ответственности за контент пользователей, не защищал X от иска о халатности, когда он узнал о порнографии.

X также должен ответить на обвинения, что его инфраструктура слишком усложняла сообщения о детской порнографии.

При этом, было установлено, что компания не несет ответственности за обвинения в том, что она сознательно извлекала выгоду от сексуальной торговли людьми и создавала функции поиска, которые "усиливали" публикации детской порнографии.