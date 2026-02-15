Starlink-у дозволили запуститись у Вʼєтнамі

Уряд В'єтнаму дозволив SpaceX запустити в країні супутниковий інтернет-сервіс Starlink.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні йдеться, що Міністерство науки і технологій надало місцевому підрозділу Starlink ліцензію на надання послуг фіксованого та мобільного супутникового інтернету.

Компанія також отримала ліцензію на використання радіочастот і радіообладнання.

Дозвіл було надано напередодні очікуваного візиту наступного тижня вищого керівника В'єтнаму То Лама до США для участі в установчому засіданні ініціативи Ради миру президента США Дональда Трампа.

Минулого року уряд В'єтнаму заявив, що дозволить SpaceX експлуатувати свою інтернет-службу на пробній основі.

Місцеві ЗМІ повідомили, що поки що невідомо, коли Starlink розпочне надання послуг у В'єтнамі. SpaceX не відповіло на запит про коментар у вихідні.

В'єтнам і США ведуть переговори про укладення торговельної угоди після того, як у серпні Вашингтон ввів 20-відсоткові мита на в'єтнамські товари. На початку цього місяця сторони провели шостий раунд переговорів, але про укладення угоди не повідомлялося.

