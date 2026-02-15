Starlink-у дозволили запуститись у Вʼєтнамі
Уряд В'єтнаму дозволив SpaceX запустити в країні супутниковий інтернет-сервіс Starlink.
Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні йдеться, що Міністерство науки і технологій надало місцевому підрозділу Starlink ліцензію на надання послуг фіксованого та мобільного супутникового інтернету.
Компанія також отримала ліцензію на використання радіочастот і радіообладнання.
Дозвіл було надано напередодні очікуваного візиту наступного тижня вищого керівника В'єтнаму То Лама до США для участі в установчому засіданні ініціативи Ради миру президента США Дональда Трампа.
Минулого року уряд В'єтнаму заявив, що дозволить SpaceX експлуатувати свою інтернет-службу на пробній основі.
Місцеві ЗМІ повідомили, що поки що невідомо, коли Starlink розпочне надання послуг у В'єтнамі. SpaceX не відповіло на запит про коментар у вихідні.
В'єтнам і США ведуть переговори про укладення торговельної угоди після того, як у серпні Вашингтон ввів 20-відсоткові мита на в'єтнамські товари. На початку цього місяця сторони провели шостий раунд переговорів, але про укладення угоди не повідомлялося.
Нагадаємо:
Уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink – в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали.