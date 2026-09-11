Дрони атакували НПЗ та логістичний центр OZON у Саратові

Українська правда

Безпілотники вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії у ніч проти 11 вересня. Крім НПЗ, пожежа спалахнула й у логістичному центрі OZON.

Джерело: ASTRA, Exilenova+, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, пресслужба OZON

Деталі: Як повідомили моніторинги, у ніч на 11 вересня стало відомо про загоряння на нафтопереробному заводі в Саратовській області. Близько другої години ночі губернатор області повідомив про дронову загрозу в регіоні.

Пряма мова Бусаргіна: "Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність".

Деталі: Також моніторинги повідомляють і про пожежу на логістичному хабі OZON. Крім того, вибухи лунали й в Енгельсі Саратовської області.

Згодом пресслужба OZON заявила, що логістичний центр та хаб доставки в Сартові атакували дрони.

Дослівно OZON: "Під атаку БПЛА потрапив наш логістичний центр та хаб доставки у Саратові. Ми оперативно евакуювали працівників, за попередньою інформацією постраждалих немає. Почалася пожежа, на місці працюють екстрені служби".

Що передувало:

Рязанський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" припинив роботу після атаки дронів 6 вересня, ремонт пошкоджених установок може тривати кілька тижнів.