США зняли санкції з криптосервісу росіян, який допомагав обходити санкції

Управління контролю за іноземними активами США виключило криптосервіс Tornado cash з переліку санкційних осіб та послабила санкції проти його засновника росіянина.

Про це йдеться на сайті Управління контролю за іноземними активами США.

Згідно із повідомленням Управління контролю за іноземними активами США, криптоміксер Tornado cash виключили зі списку Specially Designated Nationals (SDN).

Цей список включає фізичних та юридичних осі, які заблоковані відповідно до різних санкційних програм.

За повідомленням Liga.net, Tornado cash – це сервіс мікшування криптовалют на базі Ethereum. У серпні 2022 року Міністерство фінансів США включило Tornado Cash до списку SDN, звинувативши його у відмиванні понад 7 мільярдів доларів, включно з 455 мільйонами доларів, викраденими північнокорейською хакерською групою Lazarus.

Криптосеріс був заснований росіянином Романом Семеновим, якогоза відмивання коштів розшукує ФБР.

Як повідомляє ФБР, Семенов і його спільники, що контролюють сервіс Tornado Cash, ймовірно, брали участь у транзакціях, що порушують санкції на сотні мільйонів доларів, допомагаючи Lazarus Group переказувати злочинні доходи з криптовалютного гаманця, який був визначений Управлінням з контролю за іноземними активами як заблоковане майно.

Семенов все ще залишається у санкційному списку США за санкціями проти дій Північної Кореї , однак його виключили зі "списку осіб, які займаються значною зловмисною діяльністю з використанням кібертехнологій".