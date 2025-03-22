США сняли санкции с криптосервиса россиян, который помогал обходить санкции

Управление контроля за иностранными активами США исключило криптосервис Tornado cash из перечня санкционных лиц и ослабило санкции против его основателя россиянина.

Об этом говорится на сайте Управления контроля за иностранными активами США.

Согласно сообщению Управления контроля за иностранными активами США, криптомиксер Tornado cash исключили из списка Specially Designated Nationals (SDN).

Этот список включает физических и юридических лиц, которые заблокированы в соответствии с различными санкционными программами.

По сообщению Liga.net, Tornado cash - это сервис микширования криптовалют на базе Ethereum. В августе 2022 года Министерство финансов США включило Tornado Cash в список SDN, обвинив его в отмывании более 7 миллиардов долларов, включая 455 миллионов долларов, похищенных северокорейской хакерской группой Lazarus.

Криптосерис был основан россиянином Романом Семеновым, которого за отмывание средств разыскивает ФБР.

Как сообщает ФБР, Семенов и его сообщники, контролирующие сервис Tornado Cash, вероятно, участвовали в транзакциях, нарушающих санкции на сотни миллионов долларов, помогая Lazarus Group переводить преступные доходы с криптовалютного кошелька, который был определен Управлением по контролю за иностранными активами как заблокированное имущество.

Семенов все еще остается в санкционном списке США по санкциям против действий Северной Кореи, однако его исключили из "списка лиц, занимающихся значительной злонамеренной деятельностью с использованием кибертехнологий".