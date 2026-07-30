У другому кварталі економіка США зросла менше, ніж очікувалося

У другому кварталі 2026 року економіка США зросла з річним темпом усього 1,5 %, що свідчить про уповільнення порівняно з попереднім періодом, незважаючи на те, що американські споживачі продовжували активно витрачати кошти.

Про це повідомляє Financial Times.

Опубліковані в четвер дані Бюро економічного аналізу (BEA) свідчать про зниження темпів зростання порівняно з 2,1% у першому кварталі цього року та не досягли позначки у 2%, прогнозованої в опитуванні економістів, проведеному агентством Bloomberg.

За даними BEA, на зниження темпів зростання вплинули скорочення державних витрат та уповільнення темпів зростання експорту й інвестицій у бізнес. Водночас споживчі витрати різко зросли, що свідчить про міцний стан економіки, незважаючи на наслідки конфлікту президента Дональда Трампа з Іраном.

"Показник ВВП за другий квартал серйозно недооцінює стан здорової економіки", — зазначив Бредлі Сондерс із Capital Economics.

П'ятимісячна війна на Близькому Сході відбилася на світовій економіці, підживлюючи інфляцію, оскільки порушення роботи енергетичної інфраструктури призводить до зростання цін на пальне.

Звіт Бюро економічного аналізу (BEA) з'явився на наступний день після того, як ринки злякалися рішення Федеральної резервної системи залишити процентні ставки без змін, що посилило побоювання, що центральний банк не зможе стримати інфляційний шок, спричинений війною.

Однак, незважаючи на зростання цін, дані показали, що американські споживачі продовжували витрачати кошти протягом цього періоду, чому сприяли значні податкові повернення.

Витрати на особисте споживання зросли на 2,1% протягом кварталу, порівняно з попереднім показником у 0,4%.

Експорт сповільнився, оскільки падіння витрат на подорожі стало гальмом для подальшого зростання поставок нафти, які збільшилися внаслідок війни.

Водночас державні витрати прямо-таки скоротилися, оскільки Вашингтон розпродавав запаси зі Стратегічного нафтового резерву США.

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