Трамп заявив, що зможе взяти з надр України "практично все, що захоче"

Президент США Дональд Трамп зробив заяву з приводу угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Real America's Voice, "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Трампа: "Ми уклали угоду (з Україною – ред.)... У нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Це була досить вигідна угода".

Деталі: За словами очільника Білого дому, Україна "дуже багата" на рідкісноземельні ресурси, а вартість укладеної угоди, на його думку, може значно перевищувати обсяг американської допомоги.

Він припустив, що вартість доступу до ресурсів може перевищувати $300 млрд США, тому контракт все одно вигідний, і Вашингтон "поверне собі гроші".

Нагадаємо: 1 травня минулого року міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду щодо мінералів.

Уряд України опублікував текст так званої угоди про надра із США українською та англійською мовами.

Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.