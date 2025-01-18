Міністерка фінанасів США в останні дні на посаді оголошує надзвичайні заходи по держборгу

Міністр фінансів США Джанет Єллен, яка йде у відставку, заявила, що з 21 січня її відомство почне здійснювати спеціальні бухгалтерські маневри, щоб уникнути перевищення ліміту держборгу США.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю Єллен написала в листі двопартійним лідерам Конгресу, що вона інформує їх про "надзвичайні заходи", які Казначейство почне використовувати 21 січня, через день після завершення керування адміністрацією Байдена.

"Я з усією повагою закликаю Конгрес діяти негайно, щоб захистити повну віру і кредит Сполучених Штатів", – сказала очільниця Мінфіну США.

Цей лист є другим повідомленням суперечці щодо ліміту держборгу, який почав діяти з 2 січня.

Єллен повідомила, що надзвичайні заходи Казначейства розпочнуться з викупу частини та призупинення повного інвестування Фонду пенсійного забезпечення та інвалідності державних службовців.

Ці кошти будуть повернуті після того, як Конгрес ухвалить рішення щодо стелі держборгу, сказала Єллен.

"Якщо Казначейство не зможе випускати нові боргові зобов'язання, а потім у нього закінчаться гроші, уряд США опиниться перед загрозою дефолту за деякими фінансовими зобов'язаннями", – зазначила Єллен.

Конгрес призупинив дію ліміту в 2023 році після запеклої боротьби законодавців, щоб запобігти дефолту за федеральними зобов'язаннями. В даний час ліміт встановлений на рівні близько 36 трильйонів доларів.

Деякі стратеги боргового ринку очікували, що шлях до угоди про призупинення або зняття ліміту буде легшим, враховуючи єдиний контроль республіканців над Конгресом і Білим домом після того, як Дональд Трамп знову вступить на посаду 20 січня.

Однак до того, як це станеться, Казначейству доведеться застосувати заходи, щоб уникнути перевищення ліміту.

Номінант Трампа на посаду глави Казначейства Скотт Бессент на слуханнях у Сенаті в четвер пообіцяв, що за його керівництва дефолту не буде.